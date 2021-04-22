Дептранс рассказал о связи станции метро «Черкизовская» и Золотой Орды

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ордынский хан дал название району «Черкизовская». Об этом рассказали в Telegram-канале Дептранс Москвы.

Черкизово является одним из древнейших поселений на востоке столицы. Первые упоминания о нем датируются 1378 годом.

Район назван в честь царевича Ивана Серкиза, который был выходцем из Золотой Орды.

Известно, что он сменил мусульманскую веру на христианскую и служил князю Дмитрию Донскому.

При крещении царевича назвали Иваном и дали ему прозвище Серкизов. За верную службу ему подарили земли, на которых появилось село, названное в его честь. Позже оно получило современное название и стало районом Черкизовская, сообщает официальный Telegram-канал Дептранса.

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