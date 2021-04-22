Полиция задержала 14 участников акции протеста в Ереване
Участников акции протеста у здания генеральной прокуратуры задержали в Ереване после стычек с правоохранительными органами. В отделения полиции доставили 14 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции республики Эдгар Джаноян.
Протестующие требовали освобождения задержанных жителей Сюникской области. Речь идет о людях, которые участвовали в протестах против визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в регион, сообщает РИА новости.
Ранее сообщалось, что следующий саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.
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