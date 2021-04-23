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Минобороны РФ обнародовало документы об освобождении Венгрии от нацистов
Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ обнародовало документы об освобождении Венгрии от нацистов

Татьяна Плотникова

История

Министерство обороны России посвятило новый мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» на своем портале освобождению Венгрии от нацистов. Материалы публикуются в рамках «Без срока давности».

Российское оборонное ведомство представило документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.

В частности, опубликованы фрагменты из журналов боевых действий Второго и Третьего Украинских фронтов, подтверждающие ожесточенность и затяжной характер боев за Венгрию и ее столицу Будапешт.

Как отмечается в документах, в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч бойцов, в том числе 80 тысяч погибли при взятии Будапешта, которое продолжалось 108 дней, сообщается в новом разделе на официальном сайте Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы о героях военных лет.

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архивные документыВенгрияМинобороны РФ
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