Минобороны РФ обнародовало документы об освобождении Венгрии от нацистов

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России посвятило новый мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» на своем портале освобождению Венгрии от нацистов. Материалы публикуются в рамках «Без срока давности».

Российское оборонное ведомство представило документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.

В частности, опубликованы фрагменты из журналов боевых действий Второго и Третьего Украинских фронтов, подтверждающие ожесточенность и затяжной характер боев за Венгрию и ее столицу Будапешт.

Как отмечается в документах, в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч бойцов, в том числе 80 тысяч погибли при взятии Будапешта, которое продолжалось 108 дней, сообщается в новом разделе на официальном сайте Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы о героях военных лет.

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