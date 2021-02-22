Минобороны опубликовало архивные документы о героях военных лет

Фото: 23february.mil.ru

Министерство обороны РФ опубликовало материалы о героях военных лет из газеты «Красная звезда» за 23 февраля 1942-1945 годов и другие архивные документы. Публикация приурочена ко Дню защитника Отечества, который предстоит отметить 23 февраля.

На официальном сайте оборонного ведомства появился раздел «Антология 23 февраля». Он рассказывает о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений.

Кроме того, посетители раздела смогут ознакомиться с наградными материалами из фондов Центрального архива Минобороны России на всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета 23 февраля 1942-1945 годов. В публикациях также содержатся сведения о присвоениях самого высокого звания — Героя Советского Союза — и подвигах, совершенных воинами.

Документы опубликованы с целью охраны исторической правды и противодействия фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что столичная школа представила более 70 уникальных исторических экспонатов на выставке в Музее Победы, посвященной боевому пути авиаполка «Нормандия — Неман» и 303-й истребительной авиационной дивизии.

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