Стартовала инженерная подготовка к благоустройству на участке проспект Андропова — Липецкая улица

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству на участке проспект Андропова — Липецкая улица. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в этом году работы пройдут от метро «Коломенская» до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу.

— В настоящее время ведется устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит семь тысяч метров, под землю уберем почти 16 километров воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства, — отметил Петр Бирюков. —Проводится обустройство современной ливневой сети, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприемных колодцев.

Заммэра напомнил, что в прошлом году была благоустроена территория по маршруту Большие Каменщики — метро «Коломенская».

— Новые работы станут логическим продолжением предыдущего проекта, в результате появится выдержанное в единой стилистике, комфортное и современное пространство для местных жителей при сохранении основной транзитной функции вылетной магистрали, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, в рамках проекта обновят тротуары, часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части.

— Вдоль вылетной магистрали будет установлено более 700 новых фонарей. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам и наземным переходам, где появятся опоры с контрастным освещением, — рассказал он. — Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в районе Липецкой улицы расположен пруд «Дунай», который является одной из точек притяжения местных жителей. В рамках благоустройства к водоему будут организованы удобные подходы.

Завершить основные работы на участке проспект Андропова — Липецкая улица планируется к сентябрю этого года.

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