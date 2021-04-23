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Роботов начали использовать для сортировки мусора в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Роботов начали использовать для сортировки мусора в Москве

Илья Ашуров

Город

В Москве тестируют работу комплекса, на котором роботы сортируют мусор. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщается в материале на официальном сайте мэра столицы.

Тестирование проходит на одном из мусороперерабатывающих предприятий. Роботы сортируют отходы, различая их по внешнему виду. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта — компьютерному зрению. Именно на ней основана работа роботов-сортировщиков. Подобная автоматизация повышает скорость сортировки мусора.

— Так, за минуту человек отбирает от 17 до 22 пластиковых емкостей и комплекс за то же время — еще не менее 25, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк.

Роботов начали использовать для сортировки мусора в МосквеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уточняется, что робот способен различать мусор по цвету (синий, белый, коричневый или бесцветный прозрачный), форме и материалу (алюминий, пластик, картон). При этом нейросеть робота постоянно пополняется новыми данными, а число его возможностей постоянно увеличивается.

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