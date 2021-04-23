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Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном
Фото: Сайт Минобороны РФ

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Виктория Родимкина

Армия

Российский истребитель МиГ-31 выполнил полет для сопровождения американского стратегического самолета-разведчика над Тихим океаном, нарушения границ России не допущено. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа в пятницу, 23 апреля.

Уточняется, то средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами засекли приближающуюся к границе России воздушную цель. Для ее опознания в воздух был поднят МиГ-31. Экипаж истребителя опознал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

МиГ-31 сопроводил американское воздушное судно над акваторией Тихого океана, после этого вернулся на базу, сообщает РИА Новости.

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