Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Фото: Сайт Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 выполнил полет для сопровождения американского стратегического самолета-разведчика над Тихим океаном, нарушения границ России не допущено. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа в пятницу, 23 апреля.

Уточняется, то средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами засекли приближающуюся к границе России воздушную цель. Для ее опознания в воздух был поднят МиГ-31. Экипаж истребителя опознал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

МиГ-31 сопроводил американское воздушное судно над акваторией Тихого океана, после этого вернулся на базу, сообщает РИА Новости.

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