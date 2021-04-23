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Началась приемная кампания в медиа- и IT-классы столичных школ
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Началась приемная кампания в медиа- и IT-классы столичных школ

Илья Ашуров

Город

В столичных школах началась приемная кампания в медиа- и IT-классы. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках программы развития предпрофессионального образования у столичных школьников будет возможность посещать занятия в вузах, а также участвовать в стажировках в СМИ. По словам заммэра, школьники смогут освоить профессии в сфере IT и медиа. Профессии в этих областях становятся все более востребованными. На это указывает и тот факт, что в текущем году в IT-классы пришло вдвое больше учеников.

— А с сентября 2021 года мы в партнерстве с ведущими вузами в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций открываем медиаклассы. У школьников будет возможность посещать практические занятия в вузах-партнерах, а также участвовать в программах стажировок в СМИ или медиакомпаниях, — рассказала Анастасия Ракова на официальном сайте мэра столицы.

Всю необходимую информацию о поступлении и приемной кампании можно получить на портале предпрофессионального образования.

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ITАнастасия Раковашкола
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