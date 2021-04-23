«Предопределил катастрофу»: соратник Горбачева рассказал о вине Украины в развале СССР

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Первый президент Украины Леонид Кравчук персонально ответственен за развал СССР. Об этом заявил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко в пятницу, 23 апреля.

По мнению бывшего партийного функционера, решающим моментом стала встреча первого президента СССР Михаила Горбачева с Кравчуком в августе 1991 года в Крыму, когда последний отказался подписывать новый союзный договор.

— Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года, — рассказал Мироненко.

Вероятно, что Россия и другие страны поступили бы иначе, если бы Кравчук принял другое решение, считает соратник Горбачева. По его мнению, СССР удалось бы сохранить свое ядро, даже несмотря на выход некоторых республик, приводит его заявление «Лента.ру».

Ранее СМИ назвали варианты решения вопроса мирного договора с Японией времен СССР.

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