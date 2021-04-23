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Международные эксперты оценят качество жизни в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Международные эксперты оценят качество жизни в Москве

Илья Ашуров

Город

В Москве состоялась встреча, в ходе которой столичные чиновники и представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили, какие действия предпринимаются для улучшения качества жизни горожан. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

На встрече эксперты ОЭСР получили данные о развитии столицы, на основании которых они дадут рекомендации по важным вопросам жизни города, а также подготовят отчет о его достижениях.

— Москва активно трансформируется и уделяет большое внимание улучшению качества жизни и человекоцентричности. В рамках нашей работы мы руководствуемся такими принципами, как экологичность, инклюзивность, адаптивность и многофункциональность, — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также на заседании обсудили развитие зеленой экономики и меры, предпринимаемые городом для улучшения экологической ситуации. Например, было сообщено, что для снижения уровня выбросов углекислого газа правительство Москвы уже закупило 600 электробусов. Они заменят дизельные автобусы на дорогах столицы.

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