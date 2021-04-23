Индийский врач объяснил, как просыпаться бодрым

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Для того чтобы проснуться утром бодрым, следует ориентироваться не на количество сна, а на его на стадии, учитывая «правило 90 минут». Об этом сообщил врач и блогер из Индии Каран Радж, известный своими роликами о здоровье, которые публикует в TikTok.

Врач напомнил, что сон имеет цикличный характер. Каждый из циклов начинается с поверхностного сна, который затем переходит в фазу глубокого сна, снова сменяющегося поверхностным. Длительность цикла составляет примерно 90 минут.

— Ты чувствуешь себя бодрым, если просыпаешься в конце одного из таких 90-минутных циклов, — рассказал врач в TikTok.

Он порекомендовал отсчитывать по 90 минут от времени, в которое человеку нужно проснуться, и таким образом определить оптимальный период отхождения ко сну.

Врач обратил внимание, что совет не является универсальным, так как продолжительность циклов сна носит индивидуальный характер.

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