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Ученые выяснили, что плохой сон может говорить о серьезной болезни
Фото: Pixabay / Sammy-Williams

Ученые выяснили, что плохой сон может говорить о серьезной болезни

Анастасия Прохорова

Здоровье

Эксперты из Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии нашли связь между недостатком сна и высоким риском развития различных заболеваний. К таким болезням может относиться деменция в возрасте 50–70 лет, в том числе болезнь Альцгеймера — неизлечимое заболевание мозга.

Всего ученые проанализировали данные о 7959 участниках многолетнего исследования Whitehall II, которое началось в 1985 году. Оно было нацелено на изучение социальных причин распространенности заболеваний и факторов, влияющих на уровень смертности среди британских госслужащих. Среди экспертов был проведен поиск ассоциаций между недостатком или отсутствием сна и развитием деменции в течение 25 лет наблюдений.

Был выявлен 521 случай деменции, среди которых был замечен высокий процент заболевания среди участников 50–70 лет, сон которых длился меньше шести часов в сутки. В целом вероятность развития деменции из-за недостатка сна, как отметили врачи, увеличивалась на 30 процентов вне зависимости от других факторов образа жизни, здоровья кровеносной системы и обмена веществ, социальной активности и психического состояния, сообщает журнал Nature Commubications.

Деменция может также влиять на качество сна, ухудшение которого может рассматриваться как ранний симптом заболевания. Также ученые считают вероятным, что недостаточно хороший сон может причинить вред мозгу и сделать его подверженным болезни Альцгеймера.

Врачи предупреждают, что сохранить здоровье мозга с возрастом поможет отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, умственная и физическая активность и сбалансированное питание.

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