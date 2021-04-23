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«Бороться с ленью»: Василиса Володина дала советы на период до 11 июня
Фото: instagram/vasilisa.volodina

«Бороться с ленью»: Василиса Володина дала советы на период до 11 июня

Анастасия Колоскова

Общество

Популярный астролог Василиса Володина рассказала, как представителям знаков зодиака вести себя в период нахождения Марса в знаке Рака, что продлится с 23 апреля по 11 июня.

Эксперт по звездам отметила, что в это время люди склонны к более эмоциональному принятию решений, а также ориентированию на семейные стереотипы. По словам Володиной, астрологический период характерен тем, что представители сильного пола в это время могут показаться очень слабыми.

Телеведущая на своей странице в социальной сети Instargam дала советы, как прожить период Марса в Раке спокойно.

Так, по словам Володиной, в это время следует проявить настойчивость и не пасовать при неудачах. Также она порекомендовала бороться с ленью и не стесняться просить помощи у родственников. Период будет благоприятен для ремонта и обустройства жилища. Кроме того, сейчас важно слушать свою интуицию.

Астролог предупредила, что в наступивший астрологический период не стоит действовать слишком прямолинейно, а также передоверять важные дела другим. Она отметила, что в это время нельзя выливать раздражение на близких людей и затевать конфликты на национальной почве. Кроме того, Володина обратила внимание на то, что не нужно идти на поводу у своего настроения в работе.

Ранее Василиса Володина дала прогноз на май для всех знаков зодиака.

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Василиса ВолодинаМарспрогноз
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