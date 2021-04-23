Диетолог рассказала о вреде употребления кофе натощак

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Ученые из Европы рассказали о пользе кофе для человеческого мозга. Оказалось, что кофеин положительно сказывается на улучшении памяти и повышении концентрации внимания. При этом он может и негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Ирина Громова.

Ранее сотрудники португальского Университета Минью совместно с коллегами из датского Орхусского университета провели анализ активности связей в головном мозге у кофеманов и тех, кто данный напиток не употребляет. Исследование проводилось с использованием МРТ. Выяснилось, что регулярное употребление кофе укрепляет связи между мозжечком, таламусом, полосатым телом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. Таким образом улучшаются память и способность к обучению.

— Европейские ученые не открыли ничего нового. Да, кофеин действительно положительно сказывается на сосредоточенности, концентрации внимания и памяти. Но этот эффект кратковременен. Все это давно известно, — прокомментировала Ирина Громова.

При этом она добавила, что кофе, как и любой другой продукт, помимо плюсов, обладает и минусами. Например, он активно осушает клеточное пространство, работает как мочегонное средство. Поэтому, по ее словам, если человек выпил чашку кофе, то для восполнения недостатка жидкости в организме ему нужно дополнительно выпить две такие же чашки воды, отмечает Nation News. По словам эксперта, с данным напитком стоит быть осторожным. Особенно тем, у кого наблюдаются повышенное давление и проблемы пищеварительного тракта.

Нельзя пить много кофе людям, которые страдают гипертонической болезнью, потому что даже разовое его употребление может повысить артериальное давление на десять миллиметров ртутного столба. Кроме того, если пить кофе с небольшим количеством молока по утрам натощак, то можно легко заработать язву желудка.

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