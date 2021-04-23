Врач рассказала о пользе яблок

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Употребление яблок положительно сказывается на здоровье человека, в том числе служит профилактикой онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Специалист отметила, польза яблок обусловлена в первую очередь большим количеством клетчатки, необходимой для функционирования кишечника. Помимо этого, во фрукте содержится важное для организма железо.

— Яблоки, особенно не очень сладкие, содержат небольшое количество фруктозы, и люди, у которых есть лишний вес и инсулинорезистентность, могут яблоками спасаться, поскольку большое количество глюкозы они не получат и нагрузка на поджелудочную железу будет минимальной, — цитирует медика «Звезда».

Она порекомендовала употреблять яблоки ежедневно в качестве перекусов.

Специалист подчеркнула, что витамин С, который содержится в яблоках, является антиоксидантом и играет важную роль в профилактике злокачественных образований.

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