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Жители трех домов в районе Митино переедут в новый дом по программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Жители трех домов в районе Митино переедут в новый дом по программе реновации

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Парковая улица, 3 Карта всех событий

Жители трех пятиэтажек в столичном районе Митино переедут в новый дом по программе реновации. Об этом сообщил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 23 апреля.

— В эту субботу на северо-западе Москвы в Митине стартует переселение жителей еще трех домов, расположенных на улице Парковой. Это дома 7, 30 и 31, — рассказал руководитель ведомства.

Более 500 жителей этих домов переедут по адресу улица Парковая, дом 3. Всего в программу реновации в этом районе включено 14 домов, где проживает более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что новые квартиры по программе реновации получат жители еще трех районов Москвы.

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