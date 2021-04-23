Новые квартиры по программе реновации получат жители еще трех районов Москвы

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Россия, Москва, Люблинская улица, 111Бк1 Карта всех событий

На кадастровый учет поставлены первые дома по программе реновации в районах Бутырский, Солнцево и Люблино. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Москве в пятницу, 23 апреля.

Так, на Люблинской улице, дом 111б, корпус 1, расположен тринадцатиэтажный объект — жилье в нем получат 216 семей.

Около 250 семей из Солнцева смогут переехать в дом по адресу улица Щорса, 15. Он самый большой из трех объектов — его общая площадь составляет 26,3 тысячи квадратных метров.

Наконец, в дом на улице Фонвизина, 7а, переедут около 250 семей из Бутырского района, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что дом на 163 квартиры построят по реновации на Большой Филевской улице.

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