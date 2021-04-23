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Новые квартиры по программе реновации получат жители еще трех районов Москвы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Новые квартиры по программе реновации получат жители еще трех районов Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Люблинская улица, 111Бк1 Карта всех событий

На кадастровый учет поставлены первые дома по программе реновации в районах Бутырский, Солнцево и Люблино. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Москве в пятницу, 23 апреля.

Так, на Люблинской улице, дом 111б, корпус 1, расположен тринадцатиэтажный объект — жилье в нем получат 216 семей.

Около 250 семей из Солнцева смогут переехать в дом по адресу улица Щорса, 15. Он самый большой из трех объектов — его общая площадь составляет 26,3 тысячи квадратных метров.

Наконец, в дом на улице Фонвизина, 7а, переедут около 250 семей из Бутырского района, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что дом на 163 квартиры построят по реновации на Большой Филевской улице.

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реновацияновый домУправление Росреестра по Москве
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