Около 80 процентов москвичей получили услугу «Помощь в организации переезда»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Около 80 процентов москвичей, которые переезжают по программе реновации, воспользовались услугой «Помощь в организации переезда». Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Услуга позволяет уменьшить издержки жителей столицы при переезде. Москвичам предоставляют транспорт для переезда, а также помощь грузчиков.

По словам Левкина, помощь приняли более восьми тысяч переселившихся из 10,5 тысячи семей.

— Перед запуском программы реновации мы дополнительно разрабатывали механизмы упрощения процедуры переселения для жителей. Результатом этой работы стала услуга «Помощь в переезде». Она абсолютна бесплатна, и чтобы ее получить необходимо обратиться в Центр информирования по переселению, — подчеркнул Сергей Левкин.

Он добавил, что в настоящее время в Москве действуют 30 Центров по информированию. Уточняется, что они работают все дни, кроме воскресенья.

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