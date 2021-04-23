Политологи объяснили, ради чего Чехия жертвует отношениями с Россией

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Чешские власти могут окончательно испортить отношения с Россией, так как им терять нечего. Они открыто демонстрируют такое поведение, потому что хотят помочь Соединенным Штатам выйти на рынок атомной энергетики страны. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева.

— В данном вопросе важно понимать, что за любым политическим заявлением существуют экономическая выгода и предпосылки, которые к этому заявлению привели. Так, в случае Чехии причины очень просты, — рассказала эксперт.

По ее словам, речь идет о возведении нового блока атомной станции. В настоящий момент известно, что Росатом исключен из соответствующего тендера на строительство. А это становится выгодным для компании из США, так как на кону стоят большие деньги, отмечает телеканал 360. Как пояснила Елисеева, само правительство Чехии имеет плотные взаимоотношения с американскими властями.

В свою очередь политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян считает, что конфликт, возникший между Чехией и Россией, может тянуться долго. При этом решать его все равно надо.

— Вся загвоздка заключается в том, что то, как чехи себя сейчас ведут, перечеркивает вообще всякую возможность для любых приличных людей вести переговоры, — пояснил политолог.

По его мнению, в международных взаимоотношениях существуют неписаные правила, которые называется принципом взаимности. Это означает, что неважно, по какой причине высланы дипломаты одной страны, главное то, что она обязана ответить высылкой такого же числа дипломатов противоположной стороны, отмечает «Царьград».

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