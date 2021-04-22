«Объелись грибов»: чем грозит Чехии ультиматум российским дипломатам

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Чехия вышлет российских дипломатов, выполнив ультиматум, поставленный России до 13:00 четверга по московскому времени. Однако ей лучше извиниться за создание такой ситуации, потому что последствия могут оказаться для страны тяжелыми. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали политологи.

Ранее «ВМ» писала, что Чехия может выслать из Праги примерно 60 сотрудников российского посольства, если Москва не возвратит в город высланных чешских дипломатов. Прага призвала возвратить чешских дипломатов в Москву до 13:00 по московскому времени.

Отрубить перед сезоном

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов говорит, что ультиматум уже поставлен, за него проголосовали, значит Чехия не откажется от своих позиций. По его словам, развязанное политическое противостояние может привести к тому, что Чехия вовсе потеряет диппредставительство.

— Они предполагают сокращение до одного человека. Дальше уменьшать же некуда. С таким же успехом, если в одном диппредставительстве будет пять человек, а в другом — столько же, с таким успехом можно посольства закрывать в принципе, — сказал он.

Также политолог отметил, что от этой ситуации Чехия ничего не выиграет, а только потеряет. Одним из важных направлений для страны является туризм и российские туристы.

— Отрубить дипломатический контур перед туристическим сезоном — странно, — добавил Абзалов.

Он отметил, что Польша тоже ранее высылала российских дипломатов. На ее действия зеркально ответила Москва. На этом все и закончилось. Но у Чехии другая линия поведения, она решила обострить ситуацию.

— Для Чехии это может закончиться сложно. Она решила и экономические связи оборвать, — говорит эксперт.

По его словам, другие страны восточной Европы смотрят на сложившуюся ситуацию с непониманием.

— Эта история, за которой были экономические интересы, но которая зашла в неконтролируемое поле, — отметил Абзалов.

Дипломатическая война с подоплекой

Политолог Наталия Елисеева в свою очередь считает, что между Чехией и Россией происходит дипломатическая война с подоплекой, начало которой дала история со строительством нового энергоблока АЭС «Дукованы».

— Как только начался дипломатический скандал, Росатом был исключен из кандидатов на строительство. Сразу глава Минпромторга Чехии заявил, что к тендеру будут приглашены компании США, Франции и Южной Кореи. Есть определенная американская компания, которая очень заинтересована в том, чтобы заняться строительством. Притом что технологически это будет тяжело осуществить. Технологии американские неприменимы к советским, — отметила политолог.

Она добавила, что для США это шанс «подмять всю атомную энергетику Чехии под себя».

— Здесь экономические моменты прикрываются политическими. Это будет идти дальше. Здесь важна не политика, а деньги, как всегда, — считает Елисеева.

Абзалов также добавил, что «желание почистить отдельно взятый тендер со всеми вытекающими последствиями может стоить Чехии значительно дороже» ожидаемого.

— Выглядит довольно странно. Будет более дорогостоящая АЭС и ЖКХ с большей долей вероятности. И нельзя будет ездить в отдельно взятую страну. Это достижение! — говорит политолог.

Извиниться за глупую историю

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Чехии нужно извиниться за ультиматум и приложить все усилия для урегулирования сложившейся ситуации.

— Они должны посыпать голову пеплом, извиниться. Как-то объяснить эту глупую историю: начитались американских комиксов, объелись грибов каких-нибудь. И вернуть дипломатов российских на место. И после этого просить отказаться от решения высылать дипломатов чешских из Москвы, — сказал он.

Также политолог отмечает, что иначе не стоит ждать никаких отношений между странами. Кроме того, здания посольства Чехии в Москве можно «вполне себе более качественно использовать городом в других целях».

— Как они будут восстанавливать отношения, трудно представить. В Праге много недвижимости россиян. Как с этим быть? И много чехов у нас. Странные люди. Недальновидные и даже где-то глупые, — добавил эксперт.

Абзалов также отметил, что без потери лица Чехии будет тяжело выйти из этой истории, а ее последствия могут быть достаточно непростые и даже тяжелые.

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