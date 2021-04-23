Специалисты Роскачества рассказали о классификации ликеров

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Большинство ликеров имеет высокое содержание сахаров и сладкий вкус, но между ними все равно есть различия. Специалисты Роскачества подготовили классификацию этого алкогольного напитка.

По словам директора департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, для производства напитка разрешено использовать большой набор сырья: фрукты и ягоды, морсы и настои, вина и коньяки и даже куриные яйца и молочные продукты. Запрещаются лишь искусственные ароматизаторы. При составлении квалификации ликеров учитывается содержание сахара, спирта и исходное сырье.

Крепкие ликеры, как правило, используются в барах для приготовления коктейлей. Их массовая концентрация сахара составляет не менее 25 граммов на 100 сантиметров. Ликер десертный имеет крепость не менее 15 процентов. Он пьется охлажденным после еды. Чаще всего этот вид напитка производится на основе растительного сырья, а также кофе.

Ликер эмульсионный также имеет крепость не менее 15 процентов. Самые известные ликеры этой категории делаются на основе сливок или яичных желтков. Кремовые ликеры (крепость 15 процентов) изготавливаются из фруктового (плодового сырья) с добавлением пищевых ингредиентов, кроме молочных продуктов.

Эксперты Роскачества отметили, что помимо ликеров в мире есть еще одна категория напитков, приготавливаемых на основе растительного сырья и спирта. Речь идет о так называемых биттерах (напитки с горьковатым вкусом — прим. «ВМ»). В России их называют «горькими настойками». Эти напитки крепче большинства типов ликеров.

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