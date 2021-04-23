Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Специалисты Роскачества рассказали о классификации ликеров
Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества рассказали о классификации ликеров

Кирилл Николаев

Товары

Большинство ликеров имеет высокое содержание сахаров и сладкий вкус, но между ними все равно есть различия. Специалисты Роскачества подготовили классификацию этого алкогольного напитка.

По словам директора департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, для производства напитка разрешено использовать большой набор сырья: фрукты и ягоды, морсы и настои, вина и коньяки и даже куриные яйца и молочные продукты. Запрещаются лишь искусственные ароматизаторы. При составлении квалификации ликеров учитывается содержание сахара, спирта и исходное сырье.

Крепкие ликеры, как правило, используются в барах для приготовления коктейлей. Их массовая концентрация сахара составляет не менее 25 граммов на 100 сантиметров. Ликер десертный имеет крепость не менее 15 процентов. Он пьется охлажденным после еды. Чаще всего этот вид напитка производится на основе растительного сырья, а также кофе.

Ликер эмульсионный также имеет крепость не менее 15 процентов. Самые известные ликеры этой категории делаются на основе сливок или яичных желтков. Кремовые ликеры (крепость 15 процентов) изготавливаются из фруктового (плодового сырья) с добавлением пищевых ингредиентов, кроме молочных продуктов.

Эксперты Роскачества отметили, что помимо ликеров в мире есть еще одна категория напитков, приготавливаемых на основе растительного сырья и спирта. Речь идет о так называемых биттерах (напитки с горьковатым вкусом — прим. «ВМ»). В России их называют «горькими настойками». Эти напитки крепче большинства типов ликеров.

Читайте также: Роскачество назвало самые качественные пылесосы

алкогольалкогольные напиткиРоскачество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Все мнения
О проекте
Читайте нас в