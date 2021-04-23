Американский диетолог раскрыла простой секрет похудения

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Врач-диетолог из США Андреа Овард назвала простой способ похудения, который заключается в том, чтобы ежедневно включать в рацион две порции овощей.

По словам специалиста, овощи содержат питательные вещества и маленькое количество калорий.

— Это значит, что можно есть много овощей и за счет этого чувствовать себя сытым, при этом потребляя очень мало калорий. К тому же в овощах много растительных волокон, а они важны, чтобы дольше сохранять сытость, — цитирует эксперта портал Eat Thist, Not That!.

Тем, кто не любит овощи, Овард порекомендовала попробовать употреблять их по-новому, например, макая в хумус, или же вовсе пожарить. Еще один совет диетолога — добавлять овощи в любимую еду, где их вкус будет незаметным, а полезный эффект от их употребления сохранится.

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