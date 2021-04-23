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Генпрокурор РФ предложил создать единого оператора для контроля ЖКХ
Фото: АГН Москва

Генпрокурор РФ предложил создать единого оператора для контроля ЖКХ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ. Об своем предложении он рассказал в пятницу, 23 апреля, во время выступления с докладом в Совете Федерации.

— Нами предложено определить централизованного оператора в данной сфере, формирующего единую информационную систему, с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры. При этом включить в нее данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе ее реализации, — сказал Игорь Краснов.

Он отметил, что прокурорские проверки 2020 года показали, что коммунальные сети часто используются для наживы, эта сфере нередко остается без финансирования. Это, по словам генпрокурора, приводит к износу коммуникаций, а также к необоснованному росту тарифов для россиян.

В связи с этим, уточнил Игорь Краснов, формирование стабильной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот, позволило бы решить множество проблем.

Генеральный прокурор добавил, что результатом введения такой меры может стать модернизация и замена устаревшей инфраструктуры и оборудования, сообщает РИА Новости.

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Генпрокуратураособый контрольЖКХ
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