Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Президент Футбольной федерации Польши подтвердил перенос матчей Евро в Петербург
Фото: Roger Gor / CC BY 3.0

Президент Футбольной федерации Польши подтвердил перенос матчей Евро в Петербург

Полина Долганова

Спорт

Глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек подтвердил информацию о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург и Севилью.

— Севилья и Санкт-Петербург — официально! — написал Бонек в своем Twitter.

По его словам, впереди союзу предстоит проделать еще «немного работы». В рамках турнира необходимо проработать логистику, вопросы касаемо лагерей и переездов.

Ранее информацию о переносе подтвердил польский спортивный журналист Роман Колтон.

Матчи чемпионата с участием сборной Польши перенесли из Дублина и Бильбао. Участие польской национальной сборной в соревнованиях начнется 14 июня.

Читайте также: Дзюба назвал распад Суперлиги победой футбола

футболЧемпионат Европы по футболуСанкт-Петербург
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в