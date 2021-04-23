Президент Футбольной федерации Польши подтвердил перенос матчей Евро в Петербург

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Глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек подтвердил информацию о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург и Севилью.

— Севилья и Санкт-Петербург — официально! — написал Бонек в своем Twitter.

Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! 🇵🇱⚽️🇵🇱 Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obóz, przejazdy, cała logistyka⚽️🇵🇱 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021

По его словам, впереди союзу предстоит проделать еще «немного работы». В рамках турнира необходимо проработать логистику, вопросы касаемо лагерей и переездов.

Ранее информацию о переносе подтвердил польский спортивный журналист Роман Колтон.

Матчи чемпионата с участием сборной Польши перенесли из Дублина и Бильбао. Участие польской национальной сборной в соревнованиях начнется 14 июня.

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