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СМИ: Матчи Евро перенесли из Дублина в Санкт-Петербург
Фото: pixabay

СМИ: Матчи Евро перенесли из Дублина в Санкт-Петербург

Полина Долганова

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести часть запланированных матчей чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание Interia Sport.

Информацию в своем Twitter также подтвердил польский спортивный журналист Роман Колтон.

Согласно данным СМИ, матчи с участием национальной сборной Польши в рамках Евро пройдут не в Дублине и не в Бильбао. Игры, вероятнее всего, состоятся на аренах в Санкт-Петербурге и в Севилье.

Участие Польши в турнире начнется 14 июня. Предполагается, что именно в этот день польская сборная встретится со сборной Словакии на территории северной столицы России.

Также сообщается, что город может стать местом проведения финальной для Польши игры на групповой стадии против Швеции. Встреча запланирована на 23 июня.

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