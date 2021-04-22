СМИ: Матчи Евро перенесли из Дублина в Санкт-Петербург

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести часть запланированных матчей чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание Interia Sport.

Информацию в своем Twitter также подтвердил польский спортивный журналист Роман Колтон.

Sankt Petersburg, Sewilla i Sankt Petersburg - decyzja UEFA 23.4: takie szykują się miasta Biało-Czerwonych na EURO! Słowacja 14.6, Hiszpania 19.6, Szwecja 23.6: pytanie o logistykę? Może baza w Niemczech, okolice Hamburga lub Westfalia, ze względu na podróże? @PrawdaFutbolu — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) April 20, 2021

Согласно данным СМИ, матчи с участием национальной сборной Польши в рамках Евро пройдут не в Дублине и не в Бильбао. Игры, вероятнее всего, состоятся на аренах в Санкт-Петербурге и в Севилье.

Участие Польши в турнире начнется 14 июня. Предполагается, что именно в этот день польская сборная встретится со сборной Словакии на территории северной столицы России.

Также сообщается, что город может стать местом проведения финальной для Польши игры на групповой стадии против Швеции. Встреча запланирована на 23 июня.

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