Москва будет сотрудничать с Камчаткой в сферах экономики, здравоохранения и туризма
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве регионов в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главы города и правительства российской столицы.
Отмечается, что руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Москвой и Камчаткой сроком на ближайшие пять лет.
Уточняется, что договор является продолжением предыдущего двустороннего документа, который был заключен в 2014 году.
В рамках соглашения особенно были выделены отрасли экономики, здравоохранения и туризма, передает Интерфакс.
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