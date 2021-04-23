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Москва будет сотрудничать с Камчаткой в сферах экономики, здравоохранения и туризма
Фото: pixabay.com

Москва будет сотрудничать с Камчаткой в сферах экономики, здравоохранения и туризма

Полина Долганова

Внутренняя политика

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве регионов в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главы города и правительства российской столицы.

Отмечается, что руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Москвой и Камчаткой сроком на ближайшие пять лет.

Уточняется, что договор является продолжением предыдущего двустороннего документа, который был заключен в 2014 году.

В рамках соглашения особенно были выделены отрасли экономики, здравоохранения и туризма, передает Интерфакс.

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двусторонние отношенияполуостров КамчаткаСергей Собянин
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