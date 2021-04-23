Официальный курс евро снизился до 90,47 рубля

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на предстоящие выходные и понедельник, 26 апреля, снизился на 1,5747 рубля — до 90,4676 рубля. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил Банк России.

Курс доллара тем временем упал на 1,3324 рубля — до показателя 75,0893 рубля.

Стоимость бивалютной корзины по официальным курсам — 0,55 доллара и 0,45 евро — снизилась на 1,441 рубля. Теперь она составляет 82,0095 рубля.

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