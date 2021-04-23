Курс биткоина опустился ниже 50 тысяч долларов

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Курс биткоина опустился ниже отметки 50 тысяч долларов на фоне появившейся информации о планах существенного повышения налога на доход с прироста капитала для состоятельных американцев.

Так, согласно данным CoinDesk на 12:45 по московскому времени, биткоин теряет около семи процентов. Его стоимость составляла 48 175 долларов.

Кроме того, другие криптовалюты также начали дешеветь. Курс эфира упал на 9 процентов. Его цена составляла 2189 долларов. Курс Ripple снизился на 16 процентов — до 1 доллара.

Стоимость биткоина на сегодняшний день более чем на 25 процентов ниже пикового уровня, который был зафиксирован в апреле этого года. Тогда стоимость биткоина оценивалась в 64 829 долларов.

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