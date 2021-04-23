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Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 23 марта
Фото: Pixabay

Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 23 марта

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 23 апреля.

Так, доллар на торгах ускорил снижение до 0,56 процента. Курс американской валюты по состоянию на 10:22 по московскому времени торговался на уровне 74,9925 рубля.

Курс доллара находился на отметке ниже 75 рублей в последний раз 23 марта этого года.

К 10:39 по Москве доллар поднялся до 75,105 рубля. Курс евро составлял 90,52 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали расти.

Читайте также: Курс рубля корректируется вниз после сильного роста на Московской бирже

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