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Мировые цены на нефть начали расти. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 23 апреля.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,78 процента. Их цена составила 61,91 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,61 процента. Их стоимость составила 65,80 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сказалось на укреплении курса рубля.

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