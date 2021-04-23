Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мировые цены на нефть начали расти
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть начали расти

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть начали расти. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 23 апреля.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,78 процента. Их цена составила 61,91 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,61 процента. Их стоимость составила 65,80 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сказалось на укреплении курса рубля.

Читайте также: Корректировка топливного демпфера обойдется бюджету РФ в 350 миллиардов рублей

добыча нефтинефтьцена на нефть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в