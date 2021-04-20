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Корректировка топливного демпфера обойдется бюджету РФ в 350 миллиардов рублей
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Корректировка топливного демпфера обойдется бюджету РФ в 350 миллиардов рублей

Иван Юминов

Экономика

Расходы российского бюджета от корректировки демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо в 2021–2023 годах составят 350 миллиардов рублей. Об этом говорится в совместном заявлении Минэнерго и Минфина России во вторник, 20 апреля.

Отмечается, что примерно половину этой суммы удастся компенсировать за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти.

— Впрочем, рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, — отметили ведомства.

Процедура позволит существенно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора. Это поспособствует сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции, приводит мнение министра энергетики Николая Шульгинова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что мировые цены на нефть растут на фоне ожиданий по ОПЕК+.

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