Мировые цены на нефть растут на фоне ожиданий по ОПЕК+

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Мировые цены на нефть растут утром 20 апреля на ожиданиях по ОПЕК+ после новостей о том, что в апреле планируется только заседание мониторингового комитета. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 07:38 по московскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01 процента. Их стоимость оценивалась в 67,73 доллара.

Цена июньских фьючерсов на WTI росла на 0,99 процента — до 64,06 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,84 процента, их стоимость составила 63,91 доллара.

Ранее СМИ сообщили, что ОПЕК+ может провести встречу 28 апреля. Согласно плану, пройдет только заседание мониторингового комитета.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае — июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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