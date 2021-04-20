Курс доллара снижается на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля рос по отношению к доллару и снижался против евро утром 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на момент открытия торгов.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 07:20 по московскому времени снижался на 12 копеек, его стоимость составляла 76,23 рубля. Евро рос на шесть копеек — до 91,98 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,81 процента — до 67,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.

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