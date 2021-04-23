Женщина родила ребенка во время дня открытых дверей в московском роддоме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Беременная женщина родила ребенка, придя на день открытых дверей в столичный роддом № 4 при ГКБ имени В. В. Виноградова. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения в пятницу, 23 апреля.

— Этот роддом она выбрала для рождения своего ребенка, но хотела заранее познакомиться с врачами и получить ответы на интересующие ее вопросы. В этот же день она решила воспользоваться представившейся возможностью пройти дополнительное обследование в стационаре, — рассказали в ведомстве.

Специалисты обнаружили у нее учащение сердечных сокращений плода — это сигнал о возможном нарушении в его развитии. Дальнейшее обследование показало, что пуповина младенца крепилась не к плаценте, а к ее оболочке. Из-за этого малыш мог умереть при родах.

Женщину сразу же отправили на операцию — в итоге на свет появился здоровый малыш весом 3,4 килограмма и ростом 45 сантиметров, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что женщина родила в машине в сопровождении сотрудников ГИБДД Москвы.

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