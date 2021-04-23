Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Женщина родила ребенка во время дня открытых дверей в московском роддоме
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Женщина родила ребенка во время дня открытых дверей в московском роддоме

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Новаторов, 3 Карта всех событий

Беременная женщина родила ребенка, придя на день открытых дверей в столичный роддом № 4 при ГКБ имени В. В. Виноградова. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения в пятницу, 23 апреля.

— Этот роддом она выбрала для рождения своего ребенка, но хотела заранее познакомиться с врачами и получить ответы на интересующие ее вопросы. В этот же день она решила воспользоваться представившейся возможностью пройти дополнительное обследование в стационаре, — рассказали в ведомстве.

Специалисты обнаружили у нее учащение сердечных сокращений плода — это сигнал о возможном нарушении в его развитии. Дальнейшее обследование показало, что пуповина младенца крепилась не к плаценте, а к ее оболочке. Из-за этого малыш мог умереть при родах.

Женщину сразу же отправили на операцию — в итоге на свет появился здоровый малыш весом 3,4 килограмма и ростом 45 сантиметров, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что женщина родила в машине в сопровождении сотрудников ГИБДД Москвы.

Читайте также: Роддом больницы имени Филатова в Москве продолжит лечить пациентов с COVID-19

роддомДепартамент здравоохранения Москвыроды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в