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Дом 1937 года постройки отремонтируют в районе Соколиная Гора
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Дом 1937 года постройки отремонтируют в районе Соколиная Гора

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, проспект Будённого, 19 Карта всех событий

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы займется ремонтом дома 1937 года постройки в районе Соколиная Гора. Здание находится по адресу проспект Буденного, дом 19.

В рамках капремонта в здании будут обновлены сети электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты также займутся модернизацией системы водоотведения. Пожарный водопровод и подъезды будут приведены в порядок.

Многоквартирный дом выполнен в стиле позднего конструктивизма. На его фасаде располагаются экспериментальные декоративные элементы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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