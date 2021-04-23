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Московские колледжи проведут дни открытых дверей
Фото: Пресс-служба Академии МЧС

Московские колледжи проведут дни открытых дверей

Анастасия Прохорова

Город

С 23 по 29 апреля столичные колледжи проведут дни открытых дверей. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

— Будущие абитуриенты получат информацию о самых востребованных профессиях на рынке труда и о поступлении в колледжи. В апреле на вебинарах, мастер-классах, экскурсиях, которые подготовили учреждения, ребята и их родители познакомятся с педагогами, узнают много нового о специальностях будущего и тех, которые особенно необходимы городу сегодня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия пройдут как в дистанционном формате, так и офлайн. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Офлайн-формат предусматривает обязательное ношение средств индивидуальной защиты, передает агентство городских новостей «Москва».

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