«Зеленые» облигации на сумму 70 миллиардов рублей выпустят в Москве 27 мая

Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичные власти планируют 27 мая выйти на рынок с «зелеными» облигациями, объем которых составит 70 миллиардов рублей. Об этом рассказала в пятницу, 23 апреля, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

По ее словам, облигации будут размещать двумя траншами по 35 миллиардов рублей.

— В первую очередь, это положение Бюджетного кодекса, которое говорит о единстве бюджетной кассы, то есть о том, что все доходы, которые мы получаем из разных источников, мы формируем в кассу бюджета, и они не окрашены внутри, — пояснила Багреева.

Она уточнила, что облигации будут выпускать не для физических лиц. Однако если спрос на облигации вырастет со стороны населения, то власти могут вновь рассмотреть вопрос. Багреева отметила, что москвичи с помощью зеленых облигаций смогут не только повышать свои доходы, но и развивать столицу, пишет ТАСС.

Уточняется, что средства от размещения «зеленых» облигаций в Москве пойдут на развитие экологичных транспортных проектов.

Читайте также: Банк России обсудил два варианта повышения ключевой ставки