Очевидец ДТП на Рублевском шоссе с участием Aurus рассказал подробности аварии
Очевидец ДТП на Рублево-Успенском шоссе с участием пяти легковых машин и Aurus с мигалками в пятницу, 23 апреля, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» подробности аварии.
— Кортеж ехал со скоростью феррари, — отметил очевидец.
Он уточнил, что в автомобиле, который упал в канаву, сидел маленький ребенок. Он не пострадал. Ранее «ВМ» сообщала, что в аварии пострадала девушка — водитель Volkswagen. Она получила незначительную травму и от госпитализации отказалась.
В результате случившегося Рублевское шоссе было полностью перекрыто. В пресс-службе ГИБДД «Вечерней Москве» рассказали, что ведомство пока не располагает информацией о произошедшем.
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