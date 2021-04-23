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Киркорова освободили от кредита в латвийском банке
Фото: instagram/fkirkorov

Киркорова освободили от кредита в латвийском банке

Никита Абрамов

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Певец Филипп Киркоров освободился от долга в 780 тысяч евро, который был у него перед латвийским банком. Такое решение вынес Мосгорсуд.

В декабре 2019 года Таганский суд Москвы обязал выплатить певца 651 тысячу евро латвийскому банку. Кроме того, он должен был компенсировать неустойку и штраф. Однако второй кассационный суд отменил данное решение и отправил дело в Мосгорсуд.

— На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору, — заявил адвокат Александр Добровинский.

Добровинский отметил, что сначала кредиторы потребовали от Киркорова 3,9 миллиона евро, пишет РИА Новости.

Читайте также: «Очень странное письмо»: адвокат Киркорова рассказал о его долге в 140 миллионов рублей

Филипп КиркоровКредитсуд
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