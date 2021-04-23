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Председатель жюри ММКФ из Филиппин не сможет приехать в Россию
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Председатель жюри ММКФ из Филиппин не сможет приехать в Россию

Анастасия Прохорова

Культура

Филиппинский кинорежиссер Брийанте Мендоса не сможет приехать в Россию на 43-й Московский международный кинофестиваль в связи с заражением COVID-19.

— Брийанте Мендоса заболел коронавирусом и, к сожалению, не сможет приехать, — сообщил президент фестиваля Никита Михалков.

43-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля. Филиппинский режиссер возглавляет жюри, в состав которого вошли сербско-русский актер Милош Бикович, режиссер Карим Айнуз (Бразилия), кинокомпозитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева.

Брийанте Мендоса — филиппинский кинорежиссер, оператор и продюсер. На 62-м Каннском кинофестивале за фильм «Убой» он был награжден за лучшую режиссуру. Также номинировался на «Золотого льва» и «Золотого медведя» в 2009 и 2011 годах.

Напомним, что на Филиппинах ситуация с распространением коронавирусной инфекции в марте-апреле осложнилась: наблюдался значительный рост числа заболеваний, в том числе заражения и смертности, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФ

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