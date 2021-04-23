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Движение на 85-м километре МКАД временно ограничат из-за дорожных работ
Фото: Анна Быкова

Движение на 85-м километре МКАД временно ограничат из-за дорожных работ

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

Движение на 85-м километре МКАД ограничат из-за дорожных работ с 24 по 26 апреля, а также в начале мая. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Внешнюю сторону 85-го километра МКАД от съезда на Алтуфьевское шоссе до съезда с шоссе на МКАД будут перекрывать с двух до четырех часов ночи на 20 минут с 24 по 26 апреля и с 8 по 10 мая. В эти же дни частичные ограничения на данном участке дороги будут действовать с 1:30 до 5:00.

Внешнюю сторону данного участка МКАД будут перекрывать ночью на 20 минут с 1 по 3 мая. Частичные ограничения движения в эти дни также введут с 1:30 до 5:00.

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