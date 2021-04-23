Движение поездов МЦД-2 на участке Курская — Дмитровская ограничат с 26 апреля

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Движение поездов Московских центральных диаметров на участке между станцией «Курская» и станцией «Дмитровская» временно ограничат с 26 по 30 апреля. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Поезда не будут курсировать с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Изменения вводят из-за реконструкции узкого железнодорожного коридора Каланчевская — Курская.

Уточняется, что последний поезд перед временным перерывом отправится с Курского вокзала в 11:14. В свою очередь, от станции «Дмитровская» поезд уедет в 11:58.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на участке трассы М2 «Крым» в районе Щербинского кладбища.

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