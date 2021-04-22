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Движение ограничат на участке трассы М2 «Крым» в районе Щербинского кладбища
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение ограничат на участке трассы М2 «Крым» в районе Щербинского кладбища

Кирилл Николаев

Транспорт
М2 Крым.29-й километрКарта всех событий

Движение транспорта на участке трассы М2 «Крым» в районе Щербинского кладбища в городском округе Подольск будет ограничено 24 апреля, а также 2 и 9 мая. Об этом сообщили на сайте ФКУ «Центравтомагистраль».

Данные меры связаны с религиозными праздниками. В указанные дни с 8:00 до 16:00 будет запрещен съезд грузового транспорта на 29-й километр трассы М2 «Крым» в сторону Щербинского кладбища. Также нельзя будет проехать по путепроводу над дорогой М2 «Крым» от Щербинского кладбища до Молодцовского проезда.

Водителей призвали учитывать эти изменения при планировании поездок.

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