Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Олега Антосенко

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Олега Антосенко. По его словам, Антосенко был талантливым государственным деятелем, ответственным руководителем и настоящим профессионалом своего дела. Он многое сделал для развития строительной отрасли в России.

Шапошников отметил, что на протяжении многих лет Антосенко успешно возглавлял Мосгосстройнадзор. Он вкладывал всю свою энергию и силы в решение вопросов, касающихся градостроительной политики и строительства в Москве. Антосенко эффективно организовал качественный контроль на столичных стройках и всегда занимал твердую позицию при принятии решений о выдаче разрешений на строительство или вводе объектов в эксплуатацию. Он заслужил искреннее уважение коллег за созидательный труд, неравнодушное отношение к людям, высокие деловые и человеческие качества.

— От имени депутатов Московской городской думы и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам Олега Дмитриевича. Светлая память, — сказал Шапошников.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко умер на 63-м году жизни.

СПРАВКА «ВМ»

Олег Антосенко родился в 1959 году. Председателем Мосгосстройнадзора он стал семь лет назад. За свою деятельность он, помимо прочего, был награжден званием заслуженного строителя РФ и орденом Почета.

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