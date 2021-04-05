Названо одно из значимых направлений поддержки бизнеса в Москве

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Одним из значимых направлений поддержки бизнеса в Москве является стимулирование компаний к выходу на внешние рынки. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

По его словам, предприятиям помогают субсидиями, грантами, консультациями или методической помощью. Субсидии компенсируют затраты бизнеса на перевозку продукции, подготовку ее к реализации на зарубежных рынках. Если страна-импортер накладывает на производителя требования по сертификации систем менеджмента по международным стандартам, то эти расходы также можно возместить.

Титов отметил, что грантовая помощь может составить до десяти процентов от выручки по экспортным контрактам: Москва предоставляет предприятиям экспортный кешбэк. Вернуть можно не более десяти миллионов рублей или 50 процентов от суммы налогов, направленных в бюджет столицы.

— В прошлом году на эти направления было выделено 500 миллионов рублей, и уже сейчас можно сказать, что это было эффективно: объемы экспорта выросли за год на треть, несмотря на пандемические ограничения, — цитирует Титова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что заявочная кампания в 2021 году будет еще более широкой, чем в прошлом.

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