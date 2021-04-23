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ФАП: Благодатный огонь доставят в Москву, несмотря на инциденты в Иерусалиме
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

ФАП: Благодатный огонь доставят в Москву, несмотря на инциденты в Иерусалиме

Никита Абрамов

Религия

Благодатный огонь доставят из храма Гроба Господня в Москву к Пасхе, несмотря на беспорядки в Иерусалиме. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил директор Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Бушуев.

— В Фонде Андрея Первозванного уверены, что правоохранительные органы Государства Израиль полностью контролируют ситуацию, и мы надеемся, что в предпасхальные дни никакие инциденты не омрачат богослужения Страстной Седмицы. Мы готовы доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к праздничному богослужению в храме Христа Спасителя, — сообщил Бушуев.

В четверг, 22 апреля, в Старом городе Иерусалима у Шхемских ворот произошли столкновения между представителями арабов и евреев. Согласно сообщениям полиции Израиля, первые беспорядки начались после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан. В результате происшествия было задержано более 50 человек, пишет РИА Новости.

Православная Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Ранее сообщалось, что Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима 1 мая.

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РелигияПасхаБлагодатный огонь
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