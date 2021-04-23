Самолет из Москвы экстренно сел в Минеральных Водах из-за больного пассажира
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Баку, экстренно сел в Минеральных Водах, так как одному из пассажиров стало плохо. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила пресс-служба аэропорта Минвод.
— Самолет авиакомпании «Аэрофлот» сел в Минводах из-за больного пассажира. Он улетел в Баку в 14:27 мск, — цитирует представителя аэропорта ТАСС.
Уточняется, что пассажир остался в Минеральных Водах. У пострадавшего подозрение на аппендицит.
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