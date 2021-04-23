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«Я начала задыхаться»: Водонаева рассказала об условиях в больнице
Фото: instagram/alenavodonaeva

«Я начала задыхаться»: Водонаева рассказала об условиях в больнице

Анастасия Прохорова

Звезды

Экс-участница «Дома-2» оказалась недовольна уровнем обслуживания в медучреждении, куда она была госпитализирована.

Когда Алену Водонаеву выписали из больницы после перенесенного микроинсульта, в своем Instagram-аккаунте она рассказала, как с ней обращались врачи.

— Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле. Почувствовала сухость в горле и начала хватать ртом воздух, — рассказала звезда.

Водонаева также подчеркнула, что на медсестре не было перчаток. На кровати у нее было порвано одеяло, а в туалете не было держателя для бумаги.

— После моих сторис в палату пришел человек с дрелью и присверлил держатель для туалетной бумаги в туалете. Тут же. Шум стоял на весь этаж. И медсестра прибежала за моим драным одеялом. На это они внимание обратили, — пишет в своем блоге знаменитость.

После всего увиденного телезвезда не выдержала условий городской больницы и попросила дежурного выписать ее. Врачи не стали сопротивляться и отпустили Водонаеву.

Поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились своими интересными историями. «Родная, пожалуйста, поправляйся — мысли о тебе каждую секунду»; «Аленушка, поправляйтесь, вы правы, в других больницах бывают вопиющие ужасы»; «Прорвемся, бро! Еще вернем славу на самую лучшую медицину в мире».

Читайте также: «Плохо помню»: Водонаева заявила, что попала в реанимацию с микроинсультом

больницапоклонникиАлена Водонаева
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