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Депздрав Москвы опроверг заявление Водонаевой о плохом обслуживании в больнице
Фото: pixabay.com

Депздрав Москвы опроверг заявление Водонаевой о плохом обслуживании в больнице

Виктория Родимкина

Город

Департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением после того, как телеведущая Алена Водонаева заявила о якобы некачественном оказании медицинской помощи в столичной больнице.

В депздраве отметили, что обходы врачей и медсестер проходили по установленному графику. При этом у пациента всегда есть возможность вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки.

Кроме того, в реанимации врач находился с пациенткой в течении всего времени ее пребывания там, а в отделении неврологии Водонаеву дважды посещала медсестра, при этом никаких жалоб не предъявлялось.

Также в департаменте заявили, что палату в течение дня посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением. Это можно увидеть на видеозаписи с камер, установленных в коридоре.

Помимо этого, в дездраве опровергли сообщение телеведущей об отсутствии рекомендаций при выписке. Уточняется, что они были указаны в выписном эпикризе.

Объем лечебных процедур был выполнен в полном объеме и в соответствии с медицинскими показаниями, добавили в департаменте.

Ранее телеведущая Алена Водонаева высказала недовольство уровнем обслуживания в медучреждении, куда она была госпитализирована.

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опровержениеАлена ВодонаеваДепздрав
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