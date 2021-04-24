Столичный врач предупредил об опасности пикников весной

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сидеть на земле весной опасно, ведь она остается долго холодной и влажной, поэтому пикник на покрывале в это время года может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Сидеть на земле весной опасно. Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается еще долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться. Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, но оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Таким образом, пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы, — предупредил он.

По словам медика, не следует возлагать надежды на покрывало, так как оно точно не спасет от холода и влажности.

Тяжельников отметил, что сидеть на земле можно на специальных туристических ковриках и приспособлениях. Они сделаны из материалов, которые не пропускают холод.

Также нужно надевать соответствующую сезону одежду, не оголять поясницу и область малого таза. Кроме того, при себе необходимо иметь дополнительную одежду или теплые пледы на случай ухудшения погоды, передает РИА Новости.

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